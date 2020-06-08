В Кировской области утонул трактор, который восстанавливал мост через реку Кобру
В Кировской области завершают восстанавливать мост через реку Кобру. 8 апреля на время полноводья были разобраны мосты, которые связывал населенные пункты Синегорье, Первомайск, Кобра, Орлецы и Красная Речка с «большой землей». Без автомобильного сообщения остались 1,5 тысячи человек.
С 29 мая приступили к восстановлению моста у села Синегорье. Однако 2 июня во время работ произошла авария. Трактор, забивавший сваи, съехал в реку из-за «повышения уровня воды».
- В оперативном порядке трактор был извлечен из реки. С 5 июня работы по восстановлению моста возобновились. По состоянию на 8 июня восстановлено 5 пролетов моста из 12, работы планируется завершить в ближайшее время, - уточнили в администрации района.
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