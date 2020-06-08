2020-06-08T17:45:51+03:00
Общество

В Кирове для завершения строительства дома по 1-му Гороховскому переулку требуется 32 млн рублей

Сейчас Минстрой решает вопрос о достройки объекта
Виктор Карпов
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Многоквартирный дом должен был быть сдан еще в 2016 году.Многоквартирный дом должен был быть сдан еще в 2016 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове обсудили проблемы обманутых дольщиков. На совещание был вынесен вопрос завершения строительства многоквартирного дома по 1-му Гороховскому переулку, 21 Встреча прошла в онлайн режиме. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Министр строительства Ирина Кислухина рассказала, что для завершения строительства дома требуется 32 миллиона рублей. Минстрой решает вопрос о достройки дома. Кроме того, министерство предложило дольщикам создать жилищно коммунальный сектор. Это позволит ускорить строительство дома.

Напомним, что многоквартирный дом планировали сдать в 2016 году. Однако строительство до сих пор не завершено, а дольщики не могут получить свое жилье. И.о. министра строительства Ирина Кислухина сообщила, что на данный момент в доме: «возведена коробка здания, выполнено остекление, закуплены материалы для монтажа системы отопления».

В конце мая текущего года в Кирове заработала информационно-справочная система «Достроим вместе». Ресурс позволяет следить за ходом работ на проблемных строящихся объектах Кировской области. Новый сервис поможет пользователям найти описание строящегося дома, узнать сроки его сдачи и статус. Сейчас каждый обманутый дольщик через раздел «Личного кабинета» может контролировать сроки исполнения работ и получать ответы на вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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