В двух детсадах Кирово-Чепецка из-за коронавируса закрыли дежурные группы

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:58:54+03:00

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В Кирово-Чепецких детсадах закрыли две дежурные группы из-за коронавируса. Все из-за того, что сотрудники дошкольных учреждений контактировали с зараженным пациентом. Об этом сообщает администрация Кирово-Чепецка в своем паблике в соцсетях.

Как выяснилось, 6 июня в инфекционный стационар забрали местного жителя, заболевшего коронавирусом. Оказалось, что он контактировал с сотрудниками чепецких детсадов №5 и №19. Все помещения учреждений полностью дезинфицировали. Две дежурные группы в них закрыли с 8 июня и до «выяснения ситуации».

Напомним, на сегодняшний день, 8 июня, по Кировской области зарегистрировано 2524 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных, за весь период, 1218 случаев выздоровления и 20 умерших от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU