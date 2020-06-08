В двух детсадах Кирово-Чепецка из-за коронавируса закрыли дежурные группы
В Кирово-Чепецких детсадах закрыли две дежурные группы из-за коронавируса. Все из-за того, что сотрудники дошкольных учреждений контактировали с зараженным пациентом. Об этом сообщает администрация Кирово-Чепецка в своем паблике в соцсетях.
Как выяснилось, 6 июня в инфекционный стационар забрали местного жителя, заболевшего коронавирусом. Оказалось, что он контактировал с сотрудниками чепецких детсадов №5 и №19. Все помещения учреждений полностью дезинфицировали. Две дежурные группы в них закрыли с 8 июня и до «выяснения ситуации».
Напомним, на сегодняшний день, 8 июня, по Кировской области зарегистрировано 2524 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных, за весь период, 1218 случаев выздоровления и 20 умерших от болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU