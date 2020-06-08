2020-06-08T14:25:09+03:00
Общество

В Радужном заметили стадо лосей, гуляющих рядом с жилым комплексом

Животные попали в объектив кого-то из местных жителей, проезжавших мимо на машине
Карина Нагисова
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Стадо лосей заметили близ микрорайона, в перелеске у жилого комплекса. Фото: Константин Анатольев, vk.com/kirovonlineСтадо лосей заметили близ микрорайона, в перелеске у жилого комплекса. Фото: Константин Анатольев, vk.com/kirovonline
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В Радужном местные жители заметили стадо лосей в перелеске у жилого комплекса «Васильки». Фотографии животных очевидец выложил в группу «Киров online», снабдив их припиской: «Видели сегодня в четыре утра». Комментаторы откликнулись на интересный пост, тут же прикинув, что тоже видели этих животных в городе.

- В Кирове, район ОЦМ, два дня назад рано утром между гаражей проходила семья лосей. Были спугнуты собакой. Ушли вдоль железной дороги, - сообщила одна из жительниц города.

- Я их ночью в Радужном видел. Прямо перед машиной три лося выскочили и убежали к больнице! - поделился еще кто-то из радужнинцев.

- В 10-м часу вечера за ПСК «Перспектива» прямо перед машиной пробежали двое. Вечером жутковато их так близко видеть… - написала другая кировчанка.

- Между Речным и Куменами два раза проезжал и оба раза видел, - предупредил один из комментаторов. - Один раз мог бы задавить. Будьте осторожнее!

- Четыре дня назад лось выскочил за метров 10 от машины, я так что-то и [испугался], - поддержал его еще один местный автолюбитель.

К слову, сообщений о появлении лосей в относительной близости от человека становится все больше в последнее время. К примеру, совсем недавно мы сообщали о ДТП с участием рогатого: животное выскочило на дорогу перед машиной. А на днях жительница Афанасьевского района приютила у себя лосенка, вышедшего из лесу к деревне.

Это далеко не первый случай, когда животные выходят к людям. Фото: Константин Анатольев, vk.com/kirovonline

Это далеко не первый случай, когда животные выходят к людям. Фото: Константин Анатольев, vk.com/kirovonline

ИСТОЧНИК KP.RU

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