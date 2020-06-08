Кировская УК выплатит 30 тысяч рублей за травму десятилетнего ребенка

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:43:13+03:00

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Кировскую управляющую компанию оштрафовали на 55 тысяч рублей - за халатность и моральный ущерб. Именно по ее вине зимой на голову мальчику с крыши дома свалилась глыба льда. Подробности сообщает прокуратура Кировской области.

Небезызвестная УК «Актив-Комфорт» не особо оправдывала свое название, не будучи ни активной, ни комфортной. В частности, в ее «владениях» крайне несвоевременно убирались наледь и снег во дворах и на крышах домов. В результате 17 января с крыши пятиэтажки по улице Дерендяева на десятилетнего ребенка свалилась глыба снега и льда. Мальчик, к счастью, остался жив, однако получил травмы. Гендиректора УК оштрафовали за халатность на 25 тысяч рублей.

На этом дело не закончилось, и прокурор Октябрьского района города Кирова обратился в суд для взыскания компенсации. Суд признал требования обоснованными, и вписал управляющей компании еще один штраф - 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU