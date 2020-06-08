2020-06-08T11:32:16+03:00
Происшествия

На дорогах Кировской области за три дня погибли три человека

15 человек получили травмы в ДТП
Виктор Карпов
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Автомобиль «Лада Гранта» вылетел с проезжей части. Фото: vk.com/gibdd43Автомобиль «Лада Гранта» вылетел с проезжей части. Фото: vk.com/gibdd43
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С 5 по 7 июня, на территории Кировской области произошло 15 ДТП, в которых 3 человека погибли и 15 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В пятницу, 5 июня, на автодороге Сосновка - Малиновка произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не справился с управлением и вылетел трассы. Машина на полном ходу протаранила дерево. В результате аварии 53-летний мужчина - пассажир автомобиля погиб, 59-летний водитель получил травмы. Помощь медиков ему не понадобилась.

В субботу, 6 июня, в деревне Латыши 48-летний пьяный водитель «УАЗ Патриот» сбил двух пешеходов. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области рассказали, что молодые люди «шли по краю проезжей части навстречу движению». В результате происшествия один 18-летний пешеход погиб, второй получил травмы. Юношу срочно госпитализировали.

Водитель «УАЗ Патриот» сбил двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель «УАЗ Патриот» сбил двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

Еще одна авария со смертельным исходом случилась на 8-ом км автодороги Уни - Елгань. В субботу в 23.05 автомобиль «Лада Гранта» вылетел с проезжей части. В результате ДТП водитель погиб. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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