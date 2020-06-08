2020-06-08T13:23:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 38 пациентов в тяжелом состоянии

К аппарату ИВЛ подключены семеро заболевших
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Количество пациентов в тяжелом состоянии увеличилось.Количество пациентов в тяжелом состоянии увеличилось.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Кировской области заметно снизился по сравнению с минувшей неделей, но все еще остается немалым. На утро 8 июня в регионе выявили еще 40 заразившихся. Число выздоровевших не в пример меньше - 12 человек выписали из инфекционных стационаров за минувшие сутки.

По информации на 8 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2524 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1218 человек выздоровели;

- 20 человек умерли;

- 8220 человек на домашнем карантине, в том числе 1660 детей;

- 22547 кировчан, среди них 3134 ребенка, сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 101504 человека, в том числе за последние сутки 1857 человек;

- всего сделано 137867 тестов, за последние сутки - 2667.

Сейчас у 38 пациентов состояние оценивается как тяжелое. Количество заболевших, переведенных в отделение реанимации и интенсивной терапии, снизилось на два человека и теперь равно 15. К аппарату ИВЛ подключены семеро госпитализированных.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
За год в Кирове произошло 1598 ДТП
«Шоу ради шоу»: кировский юрист посчитал голоса, отданные дочери Алсу, без накрутки ботов
Кировская УК выплатит 30 тысяч рублей за травму десятилетнего ребенка
На дорогах Кировской области за три дня погибли три человека
Коронавирус в Кирове: 38 пациентов в тяжелом состоянии
Официально мертв: жителю Кирово-Чепецка пришлось через суд доказывать, что он жив
В Кирове из магазина трижды за сутки пытались вынести товар
Лето, жара, ливень: прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю
Коронавирус в Кирове: на 33 предприятиях области зафиксированы вспышки болезни
Кировчанин напал на курьера, чтобы забрать свою шаурму
Коронавирус в Кирове: в области остался последний район, не тронутый болезнью
Бывший глава кировских профсоюзов стал новым зампредом правительства области
Кировчане сбрасывают мусор в уникальный природный объект в черте города
Коронавирус в Кировской области: еще два пациента скончались
Погода в Кирове на выходные: то в жару, то в холод
У Центрального рынка начался лестничный ремонт
В Кирове отремонтировали улицу Азина
Пропавшую паломницу нашли в Великорецком
В Кирове уничтожат мачете как орудие преступления
Вятская Епархия не будет работать 24 июня
В Кирове 242 выпускника претендуют на золотую медаль
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
В Кировской области на месте свалки появится зеленая зона