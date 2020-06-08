Коронавирус в Кирове: 38 пациентов в тяжелом состоянии

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:23:53+03:00

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Суточный прирост заболевших коронавирусом в Кировской области заметно снизился по сравнению с минувшей неделей, но все еще остается немалым. На утро 8 июня в регионе выявили еще 40 заразившихся. Число выздоровевших не в пример меньше - 12 человек выписали из инфекционных стационаров за минувшие сутки.

По информации на 8 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2524 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1218 человек выздоровели;

- 20 человек умерли;

- 8220 человек на домашнем карантине, в том числе 1660 детей;

- 22547 кировчан, среди них 3134 ребенка, сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 101504 человека, в том числе за последние сутки 1857 человек;

- всего сделано 137867 тестов, за последние сутки - 2667.

Сейчас у 38 пациентов состояние оценивается как тяжелое. Количество заболевших, переведенных в отделение реанимации и интенсивной терапии, снизилось на два человека и теперь равно 15. К аппарату ИВЛ подключены семеро госпитализированных.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU