Официально мертв: жителю Кирово-Чепецка пришлось через суд доказывать, что он жив

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:25:00+03:00

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Кирово-Чепецкая прокуратура через суд добилась аннулирования записи о смерти. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

В городскую прокуратуру обратился житель Кирово-Чепецка. Мужчина рассказал, что он заболел и обратился в больницу. Там ему сообщили, что его медицинский полис аннулирован. Оказалось, что местный отдел ЗАГС выдал справку о смерти чепчанина.

Прокурор в ходе проверки выяснил, что в «КОГБУЗ «Кировская городская больница № 9» бригада скорой помощи доставила мужчину, информацию о котором заполнили с его слов. Он назвал фамилию, имя, отчество, дату рождения, которые совпали с данными чепчанина. 07.06.2019 пациент скончался, труп направили в Кировское областное бюро-судебно-медицинской экспертизы. Очевидно, что сотрудники ЗАГСа не стали проверять информацию, а сразу записали в «покойники» местного жителя с подходящими данными.

В дальнейшем личность «умершего» гражданина была установлена. Он предъявил паспорт, а жена засвидетельствовала, что супруг жив. Но, несмотря на очевидную ошибку, сотрудники ЗАГСа не спешили аннулировать запись о смерти.

Кирово-Чепецкая прокуратура обратилась в суд, который иск прокурора удовлетворил и аннулировал запись о смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU