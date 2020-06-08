В Кирове из магазина трижды за сутки пытались вынести товар

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:24:49+03:00

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В один из продовольственных магазинов на улице Лепсе росгвардейцам пришлось выезжать трижды в течение одного дня. Первый сигнал «тревога» поступил на пульт вневедомственной охраны около 10 утра. Прибывшая на место группа задержания обнаружила 42-летнего мужчину, который не желал платить за покупки. Кировчанин набрал продуктов и пытался вынести их из магазина бесплатно.

Ближе к полудню стражам правопорядка пришлось повторно выехать в этот же магазин: снова сработала тревожная кнопка. На этот раз похитительницей оказалась кировчанка 1976 года рождения. Женщина также собиралась пронести продукты мимо кассы, не заплатив за них. Кроме того, росгвардейцы просмотрели вместе с администрацией магазина видеозаписи с камер наблюдения. Оказалось, что похожая гражданка унесла из магазина пачку сигарет, также «забыв» рассчитаться.

Но на этом кражи из магазина не прекратились. В 15 часов сотрудникам торговой точки кнопку тревожной сигнализации пришлось нажимать снова. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в торговом зале двух молодых людей. Они также попытались пронести продукты мимо кассира, не заплатив за них.

Всех задержанных отвезли в отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU