Лето, жара, ливень: прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:40:40+03:00

Первые четыре дня обещают быть неплохими, а вот в пятницу придется поплавать

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Лето все больше становится похожим на себя. Правда, без хмурого неба не обойтись. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз для кировчан на наступающую рабочую неделю. Составили мы его с помощью сервиса rp5.ru. Спойлер: берите зонтики!

Понедельник, 8 июня, начнется с небольшого дождя. Синоптики обещают, что будет тепло - от +18 до +23 градусов тепла. Небольшой дождь будет лить с самого утра и до двух часов дня, дальше прогнозируется лишь пасмурное небо.

Во вторник, 9 июня, станет еще теплее. Даже жарче. Столбики термометров покажут до +26 градусов тепла. С двенадцати часов дня с неба начнет покапывать - полноценный дождь нам не обещают. Однако зонтик на всякий случай лучше взять. Осадки прекратятся около трех часов дня.

Среда, 10 июня, обещает быть весьма жаркой и скупой на осадки. Ожидается солнышко, кратковременный небольшой дождик в середине дня и температура до +27 градусов тепла. Где лежат шорты и панама, помните? Далеко не убирайте - четверг, 11 июня, обещает быть точь-в-точь таким же, как и среда.

Пятница, 12 июня, кардинально поменяет всю картину недели. Синоптики прогнозируют температуру до +25 градусов, однако к этому следует прибавить сильный ливень и ветер порывами до 11 м/с. Дождь, по ожиданиям синоптиков, будет лить с утра пятницы и до утра субботы, так что надевайте что-то непромокаемое и обязательно берите зонтики.

ИСТОЧНИК KP.RU