2020-06-07T15:47:19+03:00
Происшествия

Кировчанин напал на курьера, чтобы забрать свою шаурму

У молодого человека не оказалось денег, и он расплатился струей из перцового баллончика
Маргарита Акагиева
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Молодой человек признал свою вину, но это ему уже мало поможет. Фото: 43.мвд.рфМолодой человек признал свою вину, но это ему уже мало поможет. Фото: 43.мвд.рф
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В Кирове молодой человек ограбил курьера службы доставки на собственный заказ. Подробности сообщает УМВД по Кировской области.

Так, на днях в полицию обратился сотрудник одной из кировских сетей фастфуда. По его словам, из дома на улице Свободы поступил заказ на шаурму и пару бутербродов. Еду он честно привез, а вот расплачиваться покупатель отказался. На лестничной клетке он вспомнил, что у него в кармане есть перцовый баллончик. Наградив курьера щедрой струей спрея, выхватил у него заказ и сбежал обратно в свою квартиру. Пока бедняга шел в полицию, молодой человек успел все съесть. Общая сумма ущерба составила около 800 рублей.

Через час любителя фастфуда задержали. Им оказался 19-летний кировчанин, ранее уже судимый. На молодого человека завели уголовное дело по статье «разбой». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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