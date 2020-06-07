Кировчанин напал на курьера, чтобы забрать свою шаурму
В Кирове молодой человек ограбил курьера службы доставки на собственный заказ. Подробности сообщает УМВД по Кировской области.
Так, на днях в полицию обратился сотрудник одной из кировских сетей фастфуда. По его словам, из дома на улице Свободы поступил заказ на шаурму и пару бутербродов. Еду он честно привез, а вот расплачиваться покупатель отказался. На лестничной клетке он вспомнил, что у него в кармане есть перцовый баллончик. Наградив курьера щедрой струей спрея, выхватил у него заказ и сбежал обратно в свою квартиру. Пока бедняга шел в полицию, молодой человек успел все съесть. Общая сумма ущерба составила около 800 рублей.
Через час любителя фастфуда задержали. Им оказался 19-летний кировчанин, ранее уже судимый. На молодого человека завели уголовное дело по статье «разбой». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU