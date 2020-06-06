Кировчане сбрасывают мусор в уникальный природный объект в черте города
5 мая в паблике Вятского палеонтологического музея в социальной сети появился тревожный пост. Администрация группы сообщает, что кировчане продолжают сбрасывать мусор на Филейское обнажение.
- Памятник природы и так естественным образом зарастает, - пишут администраторы сообщества. - Печально, что горожане способствуют его разрушению.
Напомним, что Филейское обнажение является особо охраняемой природной территорией России. Природный памятник нельзя захламлять, прокладывать коммуникации, добывать полезные ископаемые и возводить какие бы то ни было постройки.
Филейское обнажение ценно тем, что оно скрывает в себе толщи более 50 пород, возраст которых достигает 250 миллионов лет. Общая площадь объекта составляет 8,2 га, высота достигает около 60 метров, а протяженность до одного километра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU