Кировчане сбрасывают мусор в уникальный природный объект в черте города

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:51:43+03:00

Несмотря на запрет, некоторые жители Кирова все еще мусорят на уникальном обнажении. Фото: vk.com/vpmus

Изменить размер текста: A A

5 мая в паблике Вятского палеонтологического музея в социальной сети появился тревожный пост. Администрация группы сообщает, что кировчане продолжают сбрасывать мусор на Филейское обнажение.

- Памятник природы и так естественным образом зарастает, - пишут администраторы сообщества. - Печально, что горожане способствуют его разрушению.

Напомним, что Филейское обнажение является особо охраняемой природной территорией России. Природный памятник нельзя захламлять, прокладывать коммуникации, добывать полезные ископаемые и возводить какие бы то ни было постройки.

Филейское обнажение ценно тем, что оно скрывает в себе толщи более 50 пород, возраст которых достигает 250 миллионов лет. Общая площадь объекта составляет 8,2 га, высота достигает около 60 метров, а протяженность до одного километра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU