Погода в Кирове на выходные: то в жару, то в холод
Наконец-то кировчане дождались первых летних выходных. Паблик «Любительская метеорология в Кирове» рассказал, каких же сюрпризов ждать от погоды в этот «уик-энд».
6 июня на улице установится довольно жаркая погода. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков-любителей, может достигнуть до +24 градусов. Весь день небо над городом будет затянуто облаками. Впрочем, с прояснениями. Метеорологи предупреждают, что в области возможны грозовые дожди, так что температура может понизиться до +14 градусов. Местами порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.
Ночью, с 6 на 7 июня температура воздуха не будет превышать 10-15 градусов тепла. Ближе к утру появится плотный густой туман. Также возможен кратковременный дождь. В воскресенье днем будет жарко, воздух прогреется до 20-25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU