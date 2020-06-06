Погода в Кирове на выходные: то в жару, то в холод

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:05:12+03:00

Хоть небо будет и пасмурным, выходные станут действительно жаркими. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Наконец-то кировчане дождались первых летних выходных. Паблик «Любительская метеорология в Кирове» рассказал, каких же сюрпризов ждать от погоды в этот «уик-энд».

6 июня на улице установится довольно жаркая погода. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков-любителей, может достигнуть до +24 градусов. Весь день небо над городом будет затянуто облаками. Впрочем, с прояснениями. Метеорологи предупреждают, что в области возможны грозовые дожди, так что температура может понизиться до +14 градусов. Местами порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Ночью, с 6 на 7 июня температура воздуха не будет превышать 10-15 градусов тепла. Ближе к утру появится плотный густой туман. Также возможен кратковременный дождь. В воскресенье днем будет жарко, воздух прогреется до 20-25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU