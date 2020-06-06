У Центрального рынка начался лестничный ремонт

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:16:25+03:00

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На улице Милицейской, прямо у торгового павильона Центрального рынка подрядная организация ремонтирует лестницу. В горадминистрации рассказали, что заменят ее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы включают в себя замену самой лестницы, перил, установку пандусов. Брусчатку выложат из фигурной тротуарной плитки от улицы Свободы до улицы Володарского.

После реконструкции новой лестницы, подрядчик займется остановкой, которая стоит рядом. Там заменят всю посадочную площадку. Работы также уже начались. Напомним, что к сентябрю весь ремонт будет завершен.

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ИСТОЧНИК KP.RU