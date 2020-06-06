В Кирове отремонтировали улицу Азина
Подрядчик завершил работы на улице Азина. В рамках контракта отремонтирован участок протяженностью 380 метров и площадью 5,2 тысячи кв. метров. Помимо этого, полностью замены бордюры, отремонтированы лестницы и пандусы, обустроены съезды, тротуар полностью выложен брусчаткой.
В пятницу, 5 июня, были взяты пробы асфальтобетона и сделаны соответствующие замеры.
- Серьезных замечаний к объекту не имеется, однако гарантийный паспорт подрядчик получит после того, как проведет проливку битумом стыковочного съезда, чтобы сровнять его с бордюрным камнем, - рассказали в пресс-службе администрации города.
Стоимость ремонтных работ составила 12 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU