Пропавшую паломницу нашли в Великорецком
Вчера, 4 июня, была объявлена в розыск женщина из Санкт-Петербурга. Она приехала в Кировскую область чтобы принять участие в Великорецком крестном ходе. Но по дороге из села Кленовое в село Монастырское она исчезла. На поиски 51-летней Елены Завериной выдвинулись сотрудники полиции, МЧС, поисково-спасательные отряды «Пересвет» и «Лиза Алерт».
Сегодня, 5 июня, в полицию сообщили, что женщина благополучно добралась до села Великорецкое. Сотрудники правоохранительных органов, проверяя данную информацию, нашли паломницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU