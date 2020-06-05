2020-06-05T17:41:40+03:00
Происшествия

В Кирове уничтожат мачете как орудие преступления

Мужчина, который его использовал, отправится в колонию на 8 месяцев
Алина Сашина
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Мировой судья участка №72 Первомайского района признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.Мировой судья участка №72 Первомайского района признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В декабре 2019 года 28-летний кировчанин пришел с визитом к своим знакомым. Без спиртного застолье не обошлось, как и без конфликта. В пылу ссоры мужчина схватил мачете и нанес удар по груди одному из тех, с кем вместе выпивал. Удар оказался несильным. Как сообщает Первомайская прокуратура, «здоровью потерпевшего причинен легкий вред».

Впоследствии нападавший признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Cуд учел это в качестве смягчающих обстоятельств.

Но были и отягчающие - рецидив преступлений: ранее подсудимый был неоднократно судим, в том числе за кражу и грабеж с применением насилия.

Мировой судья участка №72 Первомайского района признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Срок кировчанин будет отбывать в колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Но приговор в законную силу еще не вступил.

Суд также определил судьбу мачете: уничтожить как орудие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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