В Кирове уничтожат мачете как орудие преступления
В декабре 2019 года 28-летний кировчанин пришел с визитом к своим знакомым. Без спиртного застолье не обошлось, как и без конфликта. В пылу ссоры мужчина схватил мачете и нанес удар по груди одному из тех, с кем вместе выпивал. Удар оказался несильным. Как сообщает Первомайская прокуратура, «здоровью потерпевшего причинен легкий вред».
Впоследствии нападавший признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Cуд учел это в качестве смягчающих обстоятельств.
Но были и отягчающие - рецидив преступлений: ранее подсудимый был неоднократно судим, в том числе за кражу и грабеж с применением насилия.
Мировой судья участка №72 Первомайского района признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Срок кировчанин будет отбывать в колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Но приговор в законную силу еще не вступил.
Суд также определил судьбу мачете: уничтожить как орудие преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU