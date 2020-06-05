Вятская Епархия не будет работать 24 июня

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:04:01+03:00

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Вятская Епархия не будет работать в день парада. Служители церкви решили выполнить указ президента РФ. На сайте религиозной организации появилось сообщение: «В связи с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года» 24 июня 2020 года в Религиозной организации Вятская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объявлен нерабочим днем».

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