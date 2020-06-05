Кировская и Калужская области официально «подружились»

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:52:08+03:00

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Кировская область подписала соглашение о сотрудничестве с Калужской областью. По сообщению пресс-службы правительства региона, документ предполагает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Кроме того, предметом соглашения является сохранение и расширение связей между двумя регионами.

Калужская область стала не первой территорией, с которой мы подписываем подобное соглашение. Сейчас развивается сотрудничество нашего края с 36 другими регионами страны. Это, к примеру, Санкт-Петербург, Новгородская, Ярославская, Тюменская и даже Мурманская область, Республика Марий-Эл и другие субъекты РФ. В рамках этих соглашений между главами регионов проводятся визиты и совещания, обмен опытом, а местные предприниматели обеих сторон принимают участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU