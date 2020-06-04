Кировчанин выпил в магазине бутылку коньяка и отказался ее покупать
В Кирове задержали 48-летнего местного жителя, решившего выпить и не заплатить за это. Подробности сообщила пресс-служба Росгвардии.
Так, на днях около восьми вечера на пульт охраны поступил сигнал «тревога» из продуктового магазина на улице Ленина. Прибывшей группе задержания обрисовали следующую картину. Некий кировчанин, возжелав чего-нибудь крепкого, зашел в магазин и выбрал коньяк стоимостью чуть меньше тысячи рублей. А потом опрокинул бутылку в себя целиком, на месте. И платить, естественно, отказался.
Бойцы Росгвардии задержали 48-летнего ценителя дорогих напитков и передали полиции для разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU