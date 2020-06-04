Кировчанин выпил в магазине бутылку коньяка и отказался ее покупать

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:46:28+03:00

Не желая платить за дорогой напиток, мужчина попросту выпил его прямо в магазине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кирове задержали 48-летнего местного жителя, решившего выпить и не заплатить за это. Подробности сообщила пресс-служба Росгвардии.

Так, на днях около восьми вечера на пульт охраны поступил сигнал «тревога» из продуктового магазина на улице Ленина. Прибывшей группе задержания обрисовали следующую картину. Некий кировчанин, возжелав чего-нибудь крепкого, зашел в магазин и выбрал коньяк стоимостью чуть меньше тысячи рублей. А потом опрокинул бутылку в себя целиком, на месте. И платить, естественно, отказался.

Бойцы Росгвардии задержали 48-летнего ценителя дорогих напитков и передали полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU