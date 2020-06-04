2020-06-04T07:58:30+03:00
Общество

В Кирове отремонтируют улицу Казанскую за 11,6 миллиона рублей

Работы планируют завершить до конца июля
Виктор Карпов
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Подрядчик убирает старый асфальт. Фото: admkirov.ruПодрядчик убирает старый асфальт. Фото: admkirov.ru
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В Кирове приступили к ремонту улицы Казанской. На работы выделено 11,6 миллионаов рублей. В пресс-службе администрации Кирова рассказали, что сейчас подрядчик убирает старый асфальт. Следующий этап работ - укладка двух слоев покрытия. Работы планируют завершить до конца июля.

- Верхний слой будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, для которого характерно высокое содержание щебня плотных горных пород, - сообщили в пресс-службе города. - Такой асфальт устойчив к деформациям и служит дольше обычного.

Помимо этого, на улице отремонтируют съезды и стоянки, заменят часть бордюров и поднимут горловины колодцев.

Отметим, что подрядчиком ремонтных работ выбран АО «Гордормостстрой». Напомним, что недавно прокурор Октябрьского района внес руководству компании представление. Оказалось, что подрядчик не выполнял ремонт в рамках гарантийных обязательств. Сейчас ведомство обязало «Гордормостстрой» устранить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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