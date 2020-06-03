2020-06-03T20:32:22+03:00
Происшествия

Жительнице Кумен, бросившей маленьких детей без еды в холодном доме, вынесли приговор

До заключения в тюрьме не дошло благодаря тому, что дети остались живы
Карина Нагисова
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Суд вынес приговор: полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка.Суд вынес приговор: полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительнице Куменского района, оставившей двоих маленьких детей одних в доме зимой, вынесли приговор. Подробности сообщила прокуратура Кировской области.

Напомним, 25 февраля инспекция, навещавшая с проверкой неблагополучные семьи в селе Быково Куменского района, обнаружила двоих детей в пустом доме - двухлетнего мальчика и восьмимесячную девочку. Жилище было непротоплено, везде валялся мусор, царила антисанитария и не было ни крошки еды. Детей передали медикам, нерадивую мать же нашли лишь вечером следующего дня, когда та шла за алкоголем. На вопросы следствия честно ответила: детей оставила одних осознанно.

Следствие установило: матери не было дома несколько дней. О своих детях она не заботилась и ранее - не обеспечивала едой и нормальной одеждой, не беспокоилась об их здоровье. В итоге 34-летней женщине вменили статьи «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Суд вынес приговор: полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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