В Кирове перекроют улицы Свободы и Риммы Юровской
С 1 июня на них проводят ремонт теплосетей
Перекрытие дорог связано с ремонтом теплосетей. Фото: pixabay.com
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В Кирове временно перекроют две улицы. Связано это с ремонтом теплосетей АО «КТК». Об этом сообщает пресс-служба кировской горадминистрации.
Движение транспорта ограничат по улицам Свободы (напротив дома №170) и Риммы Юровской (от остановки «Слобода Егоровская» вдоль домов №11б, г, а до перекрестка с проспектом Строителей). Известно, что на период ремонта теплосетей по улицам смогут проехать машины экстренных служб.
Сам срок ограничения движения - с 1 июня по 15 июля на улице Свободы и с 1 июня по 1 августа на улице Риммы Юровской.
ИСТОЧНИК KP.RU