В Кирове перекроют улицы Свободы и Риммы Юровской

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:13:24+03:00

С 1 июня на них проводят ремонт теплосетей

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В Кирове временно перекроют две улицы. Связано это с ремонтом теплосетей АО «КТК». Об этом сообщает пресс-служба кировской горадминистрации.

Движение транспорта ограничат по улицам Свободы (напротив дома №170) и Риммы Юровской (от остановки «Слобода Егоровская» вдоль домов №11б, г, а до перекрестка с проспектом Строителей). Известно, что на период ремонта теплосетей по улицам смогут проехать машины экстренных служб.

Сам срок ограничения движения - с 1 июня по 15 июля на улице Свободы и с 1 июня по 1 августа на улице Риммы Юровской.

ИСТОЧНИК KP.RU