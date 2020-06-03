В Кирове за неделю судебные приставы арестовали 29 машин должников
В Кирове судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов, сборов и налогов. В пресс-службе УФСПП по Кировской области сообщили, что за минувшую неделю арестовано 29 автомобилей должников. Сейчас все машины забрали у владельцев и поместили на специализированную стоянку.
Известно, что пятеро должников не захотели расставаться со своими автомобилями. Они на месте оплатили все задолженности.
Судебные приставы рассказали, что узнать о наличии долгов и оплатить задолженность можно на официальной сайте УФСПП.
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ИСТОЧНИК KP.RU