2020-06-03T17:30:19+03:00
Общество

В Кирове за неделю судебные приставы арестовали 29 машин должников

Сейчас все автомобили находятся на специализированной стоянке
Виктор Карпов
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Пятеро должников не захотели расставаться со своими автомобилямиПятеро должников не захотели расставаться со своими автомобилямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов, сборов и налогов. В пресс-службе УФСПП по Кировской области сообщили, что за минувшую неделю арестовано 29 автомобилей должников. Сейчас все машины забрали у владельцев и поместили на специализированную стоянку.

Известно, что пятеро должников не захотели расставаться со своими автомобилями. Они на месте оплатили все задолженности.

Судебные приставы рассказали, что узнать о наличии долгов и оплатить задолженность можно на официальной сайте УФСПП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кирове за неделю судебные приставы арестовали 29 машин должников
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