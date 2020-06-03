2020-06-03T15:38:21+03:00
Происшествия

Кировчанку обманули на 1,3 миллиона рублей

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Виктор Карпов
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Кировчанка отправила аферистам более 1 миллиона 300 тысяч рублей.Кировчанка отправила аферистам более 1 миллиона 300 тысяч рублей.Фото: Анастасия Осипова
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Все средства массовой информации ежедневно сообщают о случаях дистанционного мошенничества. Но видимо чужие ошибки ничему не учат кировчан. И они снова верят лжесотрудникам банков, правоохранительных органов и различных фондов, обещающих заплатить какие-либо деньги.

Об очередном эпизоде рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой мошенников стала 58-летняя кировчанка.

Недавно женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что со счета кировчанки пытаются похитить деньги. И чтобы сохранить сбережения их нужно перевести на некий «резервный счет».

Кировчанка поверила незнакомцу. Она отправилась в банк и начала переводить деньги. Сотрудникам финансовой организации, предложившим свою помощь в переводе очередной суммы, женщина рассказала о произошедшем. Менеджеры объяснили, что женщину обманули и посоветовали обратиться в полицию. На тот момент кировчанка уже отправила аферистам более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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