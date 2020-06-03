К поискам 20-летнего уржумца, пропавшего два месяца назад, подключились следователи

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:33:42+03:00

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Кировский Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи без вести 20-летнего молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, Матвей Бабунь, житель села Шурма Уржумского района, пропал 31 марта 2020 года. Тем днем он в компании четырех сверстников ушел из дома на Гужавинское озеро - отдохнуть и порыбачить. Когда уже стемнело, он отлучился в село - и пропал. Ни домой, ни к друзьям он не вернулся.

Ориентировки на молодого человека появились в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Сейчас к добровольцам подключились кировские следователи. И теперь, спустя два месяца, Матвея все еще разыскивают.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просьба сообщить в полицию или Следком. Фото: СУ СКР по Кировской области

Напоминаем приметы пропавшего: рост 192 см, худощавое телосложение, темно-русые волнистые волосы, карие глаза. На момент ухода из дома молодой человек был одет в темно-синюю куртку с рыжими рукавами, голубые джинсы, темно-зеленую вязаную шапку и такого же цвета галоши.

Любая информация о Матвее или обстоятельствах его исчезновения может оказаться важной для следствия. Даже малозначительная деталь может помочь найти и спасти человека. Поэтому всех, кому что-либо известно о нем, просьба звонить по телефонам:

88007005452 - горячая линия «Лизы Алерт»;

89127152992 - инфорг поиска Ирина;

8 (8332) 485-327, 485-100 - Следственный комитет по Кировской области;

102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU