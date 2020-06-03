Коронавирус в Кирове: 27 человек находятся в тяжелом состоянии

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:05:17+03:00

Всем заболевшим оказывают медицинскую помощь и необходимое лечение в полном объеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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За последние сутки в Кировской области зафиксировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, у 12 человек инфекция протекает без симптомов. Из инфекционных госпиталей выписаны 63 выздоровевших от COVID-19.

На данный момент в тяжелом состоянии в стационарах находятся 27 человек. 15 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всем заболевшим оказывают медицинскую помощь и необходимое лечение в полном объеме.

По информации на 3 июня 2020 года в Кировской области уже зарегистрировали:

- 1983 случая заражения коронавирусом;

- 1076 человек выздоровели;

- 17 человек умерли;

- 7558 человек на домашнем карантине, в том числе 1484 ребенка;

- 19864 человек, включая 2415 детей, сняли с наблюдения;

- 1840 кировчан обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU