«Сотрудник генпрокуратуры» обманул жителя Кировской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:43:56+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой мошенников стал 49-летний житель Нолинска. Мужчина сообщил, что у него обманом похитили 390 тысяч рублей.

Нолинчанин рассказал, что ему позвонил незнакомец. Он представился «сотрудником генпрокуратуры». Звонивший сказал, что мужчине положена компенсация «в сумме 450 тысяч рублей за ранее приобретенные БАДы». Но для получения денег нолинчанин должен сначала оплатить «страховку и услуги курьера». Поверив в небылицу, потерпевший отправил свои деньги блиц-системой. Но долгожданную компенсацию так и не получил.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU