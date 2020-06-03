Администрация Омутнинска подала в суд на компанию-застройщика

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:04:48+03:00

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Власти Омутнинска будут судиться с ООО «Универсалстрой». Ранее застройщик возвел два дома, которые предназначались для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает портал «Омутнинские Вести+».

Сейчас администрация подала два иска. Власти хотят отсудить более трех миллионов рублей за недобросовестное выполнение условий контракта. «Омутнинские Вести+» сообщили, что в построенных домах для переселения, буквально через два месяца появились протечки и начала расти плесень на стенах.

Этот застройщицах фигурирует еще в 12 судебных разбирательствах. В том числе три иска к обществу подавало МУП ЖКХ «Водоканал».

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