Администрация Омутнинска подала в суд на компанию-застройщика
Власти Омутнинска будут судиться с ООО «Универсалстрой». Ранее застройщик возвел два дома, которые предназначались для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает портал «Омутнинские Вести+».
Сейчас администрация подала два иска. Власти хотят отсудить более трех миллионов рублей за недобросовестное выполнение условий контракта. «Омутнинские Вести+» сообщили, что в построенных домах для переселения, буквально через два месяца появились протечки и начала расти плесень на стенах.
Этот застройщицах фигурирует еще в 12 судебных разбирательствах. В том числе три иска к обществу подавало МУП ЖКХ «Водоканал».
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ИСТОЧНИК KP.RU