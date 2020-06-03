2020-06-03T09:19:50+03:00
Общество

Зеленое море: в Кирове высадят полтысячи деревьев

Кроме того, в планах у «дорожников» украсить город двумя тысячами кустарников
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
2000 тысячи новых кустарников и 500 новых деревьев рассадят по областному центру. Фото: pixabay.com2000 тысячи новых кустарников и 500 новых деревьев рассадят по областному центру. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Киров вскоре зазеленеет: 2000 тысячи новых кустарников и 500 деревьев рассадят по областному центру. Часть работ выполнили еще весной, и еще часть предстоит закончить осенью. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

По отчету управления дорожной и парковой инфраструктуры, оживится бульвар по Октябрьскому проспекту от улицы Дзержинского до улицы Уральской. Озеленить предстоит также улицу Московскую (от Вечного огня до ул. Казанской), Щорса (от ул. Ульяновской до путепровода), бульвар по ул. Карла Маркса (район домов 3-9), проулок между ул. Широтной и Тимирязева. Без внимания не останутся скверы «Молодежный», у ДК «Авитек» и в районе дома №11 по ул. Опарина.

Также новые деревья и кустарники высадят по ул. Павла Корчагина на пересечении с ул. Заречной, по ул. Сурикова, 37 и ул. Советской, 95 (Нововятский район).

Помимо озеленения, в Кирове планируют отремонтировать и обустроить 1500 квадратных метров газонов. Более пяти тысяч деревьев в областном центре подрежут в омолаживающих и санитарных целях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленое море: в Кирове высадят полтысячи деревьев
Авиакомпании скорректировали сроки начала вылетов на южные курорты из Кирова
В ближайшие ночи жители Кировской области могут увидеть серебристые облака
Жительница Афанасьевского района приютила у себя лосенка
Кировские школы отремонтируют за 63 миллиона рублей
В Кировской области местами пройдут заморозки
Прокуратура Кировской области обязала «Гордормостстрой» отремонтировать дороги по гарантии
Коронавирус в Кирове: пятеро выздоровевших стали донорами плазмы крови для зараженных
Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе
В структуре администрации Кирова произойдут изменения
Виктор Медведков отмечен почетным знаком Совета Федерации РФ
Актуальные сервисы на Едином портале госуслуг к Международному дню защиты детей
Коронавирус в Кирове: более тысячи человек победили болезнь
Остались без дома, денег и документов: в Вятских Полянах пожар уничтожил жилой дом
В Кирове наказали родителей, чьи дети нарушили режим самоизоляции
В Кировской области ищут пропавшего подростка
Лжебухгалтер обманул кировчанку на 11 тысяч рублей