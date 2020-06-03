Зеленое море: в Кирове высадят полтысячи деревьев

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:19:50+03:00

Кроме того, в планах у «дорожников» украсить город двумя тысячами кустарников

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Киров вскоре зазеленеет: 2000 тысячи новых кустарников и 500 деревьев рассадят по областному центру. Часть работ выполнили еще весной, и еще часть предстоит закончить осенью. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

По отчету управления дорожной и парковой инфраструктуры, оживится бульвар по Октябрьскому проспекту от улицы Дзержинского до улицы Уральской. Озеленить предстоит также улицу Московскую (от Вечного огня до ул. Казанской), Щорса (от ул. Ульяновской до путепровода), бульвар по ул. Карла Маркса (район домов 3-9), проулок между ул. Широтной и Тимирязева. Без внимания не останутся скверы «Молодежный», у ДК «Авитек» и в районе дома №11 по ул. Опарина.

Также новые деревья и кустарники высадят по ул. Павла Корчагина на пересечении с ул. Заречной, по ул. Сурикова, 37 и ул. Советской, 95 (Нововятский район).

Помимо озеленения, в Кирове планируют отремонтировать и обустроить 1500 квадратных метров газонов. Более пяти тысяч деревьев в областном центре подрежут в омолаживающих и санитарных целях.

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ИСТОЧНИК KP.RU