2020-06-03T08:02:56+03:00
Общество

Авиакомпании скорректировали сроки начала вылетов на южные курорты из Кирова

С 13 июня перевозчик «Победа» открывает полеты в южном направлении
Виктор Карпов
Поделиться:
Из аэропорта Победилово в Крым и Краснодарский край можно будет улететь только после 13 июня.Из аэропорта Победилово в Крым и Краснодарский край можно будет улететь только после 13 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ранее в официальной группе аэропорта Победилово сообщалось, что авиакомпания «ИрАэро» с 3 июня откроет перелеты по маршруту Киров-Симферополь. Однако перевозчик решил отложить запуск рейса до 13 июня.

Также с 13 июня авиакомпания «Победа» открывает полеты в южном направлении. Рейсы до Сочи будут выполняться 3 раза в неделю. Помимо этого, второго июня «Победа» запустила рейсы в Москву. В дальнейшем компания планирует возобновить перелеты в Санкт-Петербург.

Авиаперевозчик «Nordwind» возобновит рейсы с 1 июля. Самолеты компании доставят кировчан до Симферополя. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

С актуальным расписание можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта «Победилово».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленое море: в Кирове высадят полтысячи деревьев
Авиакомпании скорректировали сроки начала вылетов на южные курорты из Кирова
В ближайшие ночи жители Кировской области могут увидеть серебристые облака
Жительница Афанасьевского района приютила у себя лосенка
Кировские школы отремонтируют за 63 миллиона рублей
В Кировской области местами пройдут заморозки
Прокуратура Кировской области обязала «Гордормостстрой» отремонтировать дороги по гарантии
Коронавирус в Кирове: пятеро выздоровевших стали донорами плазмы крови для зараженных
Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе
В структуре администрации Кирова произойдут изменения
Виктор Медведков отмечен почетным знаком Совета Федерации РФ
Актуальные сервисы на Едином портале госуслуг к Международному дню защиты детей
Коронавирус в Кирове: более тысячи человек победили болезнь
Остались без дома, денег и документов: в Вятских Полянах пожар уничтожил жилой дом
В Кирове наказали родителей, чьи дети нарушили режим самоизоляции
В Кировской области ищут пропавшего подростка
Лжебухгалтер обманул кировчанку на 11 тысяч рублей