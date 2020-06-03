Авиакомпании скорректировали сроки начала вылетов на южные курорты из Кирова

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:02:56+03:00

Из аэропорта Победилово в Крым и Краснодарский край можно будет улететь только после 13 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 июня перевозчик «Победа» открывает полеты в южном направлении

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Ранее в официальной группе аэропорта Победилово сообщалось, что авиакомпания «ИрАэро» с 3 июня откроет перелеты по маршруту Киров-Симферополь. Однако перевозчик решил отложить запуск рейса до 13 июня.

Также с 13 июня авиакомпания «Победа» открывает полеты в южном направлении. Рейсы до Сочи будут выполняться 3 раза в неделю. Помимо этого, второго июня «Победа» запустила рейсы в Москву. В дальнейшем компания планирует возобновить перелеты в Санкт-Петербург.

Авиаперевозчик «Nordwind» возобновит рейсы с 1 июля. Самолеты компании доставят кировчан до Симферополя. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

С актуальным расписание можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта «Победилово».

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ИСТОЧНИК KP.RU