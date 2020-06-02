2020-06-02T15:46:00+03:00
Происшествия

В Кировской области местами пройдут заморозки

2-3 июня в некоторых районах региона ожидается похолодание
Анастасия Трефилова
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Жители некоторых районов области могут наутро увидеть иней и ледок. Фото: pixabay.comЖители некоторых районов области могут наутро увидеть иней и ледок. Фото: pixabay.com
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Относительное тепло сменится холодом вновь, и в некоторых районах нашего региона жители могут увидеть иней и ледок. Предупреждение о скачках температуры объявило ГУ МЧС по Кировской области.

Так, по данным Кировского гидрометеоцентра, 2-3 июня в ночные часы ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура составит от 0 до 2 градусов тепла. Правда, такое похолодание ожидается лишь местами по всему региону. Но все же садоводам и огородникам рекомендуется подготовиться к временным заморозкам.

Напоминаем, согласно прогнозу, на этой неделе в Кировской области ожидается относительно теплая погода - до +17 градусов. В пятницу лучше держать при себе зонтик - синоптики обещают дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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