Коронавирус в Кирове: пятеро выздоровевших стали донорами плазмы крови для зараженных

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:58:16+03:00

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В Кировской области пятеро добровольцев сдали плазму крови для зараженных COVID-19. Отмечается, что донорами могут стать только уже переболевшие новым вирусом люди. Информация об этом появилась в группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

Из 105 доноров отобрали пятерых, подходящих под критерии, которые, к слову сказать, довольно жесткие. Так, в числе требований: возраст от 18 до 55 лет, вес тела более 50 кг, отсутствие противопоказаний к сдаче плазмы по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, щитовидной железы, инфекционных заболеваний и другие. В итоге под указанные критерии подошли двое мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 46 лет, став первыми в Кирове донорами плазмы крови.

На этой неделе заберут плазму у семьи из трех человек - жителей одного из юго-западных районов области. Их доставят в Киров на транспорте местной ЦРБ.

Напомним, нужные антитела к вирусу COVID-19 находятся в плазме уже переболевших им пациентов. Они помогают иммунитету зараженного сопротивляться с болезнью и оказывают лечебный эффект даже на «тяжелых» пациентов. Получить эти антитела искусственным путем невозможно, поэтому так важен отклик добровольцев, желающих помочь тем, кто еще не смог победить болезнь.

Всю подробную информацию кировчане, желающие стать донорами, могут узнать, позвонив в Кировский центр крови по телефону: 8 (8332) 25-45-00 по будням с 08.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU