В структуре администрации Кирова произойдут изменения
Сегодня, 2 июня, прошло очередное заседание Кировской гордумы. На нем депутаты поддержали решение о реорганизации департамента организационной работы и делопроизводства. На его месте создадут два новых управления: делопроизводства и организационной работы.
С докладом выступила заместитель главы администрации Анна Вершинина. По ее словам реорганизация «позволит максимально повысить эффективность документооборота между отраслевыми и территориальными органами администрации города, эффективность решения вопросов по организационному обеспечению деятельности администрации».
В пресс-службе администрации города Кирова сообщили, что изменения не приведут к увеличению штата.
Напомним, что сегодня в Кирове наконец-то появился новый глава администрации. Депутаты утвердили на должность Дмитрия Осипова.
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ИСТОЧНИК KP.RU