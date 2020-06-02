2020-06-02T14:15:02+03:00
Политика

В структуре администрации Кирова произойдут изменения

Решено разделить один из департаментов на две части
Виктор Карпов
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В Кирове создадут два новых управления. Фото: admkirov.ruВ Кирове создадут два новых управления. Фото: admkirov.ru
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Сегодня, 2 июня, прошло очередное заседание Кировской гордумы. На нем депутаты поддержали решение о реорганизации департамента организационной работы и делопроизводства. На его месте создадут два новых управления: делопроизводства и организационной работы.

С докладом выступила заместитель главы администрации Анна Вершинина. По ее словам реорганизация «позволит максимально повысить эффективность документооборота между отраслевыми и территориальными органами администрации города, эффективность решения вопросов по организационному обеспечению деятельности администрации».

В пресс-службе администрации города Кирова сообщили, что изменения не приведут к увеличению штата.

Напомним, что сегодня в Кирове наконец-то появился новый глава администрации. Депутаты утвердили на должность Дмитрия Осипова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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