Коронавирус в Кирове: более тысячи человек победили болезнь

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:04:32+03:00

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Кировчане продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 64 заболевших. Кроме того, сверх того нашлись еще 12 «бессимптомников». В противовес им из инфекционных стационаров выписали 32 пациента, и теперь число победивших болезнь человек превышает тысячу.

Таким образом, на 2 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 1979 случая заражения коронавирусом;

- 1013 пациентов выздоровели;

- 17 человек умерли;

- 7120 человек на домашнем карантине, из них 1408 детей;

- 18963 человек, включая 2298 детей, сняли с наблюдения;

- 2271 кировчанин обследовался на коронавирус за минувшие сутки;

- 89816 человек сдали анализы на наличие инфекции за весь период.

Количество «тяжелых» пациентов, к сожалению, увеличилось на одного - теперь их число равняется 25. В реанимации находятся 13 человек. Семеро подключены к аппарату ИВЛ. Всем заболевшим оказывают необходимую помощь и лечение.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU