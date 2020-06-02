Коронавирус в Кирове: более тысячи человек победили болезнь
Кировчане продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 64 заболевших. Кроме того, сверх того нашлись еще 12 «бессимптомников». В противовес им из инфекционных стационаров выписали 32 пациента, и теперь число победивших болезнь человек превышает тысячу.
Таким образом, на 2 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 1979 случая заражения коронавирусом;
- 1013 пациентов выздоровели;
- 17 человек умерли;
- 7120 человек на домашнем карантине, из них 1408 детей;
- 18963 человек, включая 2298 детей, сняли с наблюдения;
- 2271 кировчанин обследовался на коронавирус за минувшие сутки;
- 89816 человек сдали анализы на наличие инфекции за весь период.
Количество «тяжелых» пациентов, к сожалению, увеличилось на одного - теперь их число равняется 25. В реанимации находятся 13 человек. Семеро подключены к аппарату ИВЛ. Всем заболевшим оказывают необходимую помощь и лечение.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
ИСТОЧНИК KP.RU