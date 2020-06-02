2020-06-02T11:14:31+03:00
Происшествия

Остались без дома, денег и документов: в Вятских Полянах пожар уничтожил жилой дом

Его хозяев сейчас временно приютили соседи
Маргарита Акагиева
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Огонь превратил жилой дом в обгоревшие руины. Фото: vk.com/vp_tvОгонь превратил жилой дом в обгоревшие руины. Фото: vk.com/vp_tv
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В Вятских Полянах произошел пожар, оставивший целую семью без крыши над головой, документов и средств к существованию. Информацию об этом сообщила группа «Вятские Поляны. Новости. В эфире».

Пожар вспыхнул 30 мая, в 19.21, по информации кировского ГУ МЧС. Загорелся один из жилых домов на улице Подгорной. Как известно уже сейчас, огонь пошел с чердака, и уже после объял все здание. Под крышей была проложена электропроводка, и есть основания полагать, что пожар возник из-за ее неисправности.

Жильцы дома попытались сперва потушить огонь своими силами, соседи же предпочли вызвать пожарных. К сожалению, сигнал поступил слишком поздно. Как итог, на момент приезда спасателей огонь был уже довольно сильным.

В результате происшествия полностью сгорел жилой дом, крыша хозпостройки и баня. Соседним домам огонь также нанес ущерб, но не настолько значительный. К счастью, никто не погиб - лишь пострадал хозяин дома, получив ожоги спины второй степени. Однако его не пришлось даже везти в больницу.

Сейчас погорельцев приютили соседи, поселив в летнем домике, в котором нет даже отопления. Неравнодушных кировчан просят помочь деньгами и вещами. Подробную информацию можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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