В Кирове наказали родителей, чьи дети нарушили режим самоизоляции

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:10:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района рассмотрела 23 персональных дела, в том числе 17 - в отношении родителей, 6 - в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

К административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей привлекли 16 родителей. Пятерых из них оштрафовали за нарушение их детьми карантина, введенного в области из-за коронавируса. Помимо этого, к административной ответственности привлекли двоих несовершеннолетних «за невыполнение правил поведения при введенном режиме повышенной готовности на территории региона».

Напомним, что родителям, чьи дети нарушили режим самоизоляции, может грозить штраф в размере от 100 до 500 рублей или предупреждение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU