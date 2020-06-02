В Кирове наказали родителей, чьи дети нарушили режим самоизоляции
Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района рассмотрела 23 персональных дела, в том числе 17 - в отношении родителей, 6 - в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
К административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей привлекли 16 родителей. Пятерых из них оштрафовали за нарушение их детьми карантина, введенного в области из-за коронавируса. Помимо этого, к административной ответственности привлекли двоих несовершеннолетних «за невыполнение правил поведения при введенном режиме повышенной готовности на территории региона».
Напомним, что родителям, чьи дети нарушили режим самоизоляции, может грозить штраф в размере от 100 до 500 рублей или предупреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU