2020-06-02T10:10:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кирове наказали родителей, чьи дети нарушили режим самоизоляции

Им придется заплатить штрафы
Виктор Карпов
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Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района рассмотрела 23 персональных дела. Фото: admkirov.ruКомиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района рассмотрела 23 персональных дела. Фото: admkirov.ru
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Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района рассмотрела 23 персональных дела, в том числе 17 - в отношении родителей, 6 - в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

К административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей привлекли 16 родителей. Пятерых из них оштрафовали за нарушение их детьми карантина, введенного в области из-за коронавируса. Помимо этого, к административной ответственности привлекли двоих несовершеннолетних «за невыполнение правил поведения при введенном режиме повышенной готовности на территории региона».

Напомним, что родителям, чьи дети нарушили режим самоизоляции, может грозить штраф в размере от 100 до 500 рублей или предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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