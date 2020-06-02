Лжебухгалтер обманул кировчанку на 11 тысяч рублей
Об очередном случае дистанционного мошенничества сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой мошенников стала 39-летняя жительница области. Кировчанка рассказал полицейским, что накануне по просьбе мужа, занимающегося грузоперевозками, разместила в интернете предложение его услуг.
Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из заводов города. Он попросил организовать доставку оборудования и предложил внести предоплату. Кировчанка согласилась. После ей позвонил «бухгалтер» предприятия. Мужчина спросил у кировчанки номер банковской карты и код подтверждения операции из СМС. Доверчивая кировчанка передала все данные мошенникам. После с карты женщины похитили 11 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.
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ИСТОЧНИК KP.RU