2020-06-02T07:46:23+03:00
Общество

Коронавирус в Кировской области: как изменится расписание межрегиональных праздников

Все мероприятия в привычном формате планируют проводить с августа 2020 года
Алина Сашина
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Турсобытия в привычном формате пока планируют возобновить с августа текущего года. Фото: visitkirov.ruТурсобытия в привычном формате пока планируют возобновить с августа текущего года. Фото: visitkirov.ru
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Традиционные межрегиональные фестивали «Гринландия» и «Истобенский огурец» могут перенести на более поздние сроки. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Кировской области. Как сообщили в Центре развития туризма Кировской области, даты проведения областных и районных праздников тоже могут измениться. Возможно, эти мероприятия пройдут в другом формате. Турсобытия в привычном формате пока планируют возобновить с августа текущего года.

- В период самоизоляции мы перешли в онлайн-режим и старались поддержать районы нашего региона, - рассказала директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова. - У каждого из них есть календарь событий, мы рассказывали, каким образом мероприятие можно перевести в онлайн, делали оперативные рассылки турбизнесу касательно изменений в законодательстве, инициатив Ростуризма, регионального правительства.

Для районов области Центр также организовал серию семинаров «Развитие туризма-2020. Начни развитие территории с себя». С районными организациями поделились опытом по организации мероприятий в онлайн режиме, участию в премиях, работе в соцсетях.

- Мы старались вдохновить специалистов, работающих в туризме, в этот непростой период не уходить в себя, а открыться для сотрудничества, - пояснила Елена Данюшенкова. - И сейчас помогаем письмами поддержки для получения грантовой помощи. Ряд субъектов отрасли воспользовались такой возможностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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