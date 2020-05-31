Погода в Кирове с первого по пятое июня: пасмурно, возможны прояснения

31 Май 2020 2020-05-31T16:36:20+03:00

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Лето в 2020 году начнется с не самой теплой погоды. В понедельник, первого июня синоптики обещают день без дождя. Однако на улице все равно будет относительно холодно. В три часа дня столбик термометра не покажет выше +11 градусов. Первая половина дня будет пасмурной.

Во вторник воздух прогреется до +13 градусов, небо синоптики обещают не пасмурное, хотя и облачное. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

В среду значительно потеплеет относительно понедельника. После обеда температура достигнет +15 градусов. Осадков не предвидится.

Четверг и пятница станут, пожалуй, самыми теплыми днями на неделе. В три часа температура на улице дойдет до +17 градусов. Погода будет малооблачной. Возможно, выглянет солнце. Дожди не прогнозируются.

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ИСТОЧНИК KP.RU