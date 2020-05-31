2020-05-31T16:03:42+03:00
Общество

В Кирове в районе аэропорта у автобусной остановки сорвало крышу

Из-за ЧП чуть не пострадали прохожие
Олег ЛЯЛИН
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Стальной лист чуть не травмировал прохожих. Фото: vk.com/pravo.zakonСтальной лист чуть не травмировал прохожих. Фото: vk.com/pravo.zakon
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У новой остановки в Победилово с конструкции сорвало крышу. Событие осветил на своей странице в ВК юрист Ярослав Михайлов.

Со слов Михайлова, крышу сорвало при полном отсутствии ветра.

- Как рассказали жители, крыша внезапно «поехала» и чуть не задавила стоящих в ожидании автобуса, - пишет кировчанин.

Также он добавил, что в прошлом году осенью эту злосчатную остановку уже ремонтировали. Тогда жители жаловались на то, что она протекает, в металлическом листе появилась дыра, из-за которой стоять на остановке в дождь нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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