В Кирове в районе аэропорта у автобусной остановки сорвало крышу

31 Май 2020 2020-05-31T16:03:42+03:00

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У новой остановки в Победилово с конструкции сорвало крышу. Событие осветил на своей странице в ВК юрист Ярослав Михайлов.

Со слов Михайлова, крышу сорвало при полном отсутствии ветра.

- Как рассказали жители, крыша внезапно «поехала» и чуть не задавила стоящих в ожидании автобуса, - пишет кировчанин.

Также он добавил, что в прошлом году осенью эту злосчатную остановку уже ремонтировали. Тогда жители жаловались на то, что она протекает, в металлическом листе появилась дыра, из-за которой стоять на остановке в дождь нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU