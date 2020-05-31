В Кирове в районе аэропорта у автобусной остановки сорвало крышу
У новой остановки в Победилово с конструкции сорвало крышу. Событие осветил на своей странице в ВК юрист Ярослав Михайлов.
Со слов Михайлова, крышу сорвало при полном отсутствии ветра.
- Как рассказали жители, крыша внезапно «поехала» и чуть не задавила стоящих в ожидании автобуса, - пишет кировчанин.
Также он добавил, что в прошлом году осенью эту злосчатную остановку уже ремонтировали. Тогда жители жаловались на то, что она протекает, в металлическом листе появилась дыра, из-за которой стоять на остановке в дождь нельзя.
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ИСТОЧНИК KP.RU