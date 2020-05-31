С 1 июля в Кирове проверят проект по раздельному сбору мусора

31 Май 2020 2020-05-31T10:25:14+03:00

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Как рассказали в правительстве области, восемь площадок уже готовы. Пять точек по РСО в микрорайоне Радужный, одна в деревне Лубягино Кирово-Чепецкого района и еще две в экопарке Васильки.

Чтобы проинформировать население о нововведении, на информационных стендах в подъездах будут установлены плакаты и буклеты. Они будут объяснять, как правильно сортировать отходы и по каким контейнерам их раскидывать.

Кроме того, с собственниками домов проведут собрания, где еще раз подробнее расскажут о проекте и о важности раздельного сбора мусора. Плата за РСО начисляться не будет, только за смешанные отходы. Эксперимент продолжится в течение июля. По итогам правительство решит, продолжать эту экологическую инициативу или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU