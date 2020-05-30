За пять месяцев кировчане добровольно сдали оружие и боеприпасы на 67 тысяч рублей

30 Май 2020 2020-05-30T17:18:41+03:00

За 13 лет гражданам, добровольно сдавшим оружие, патроны и взрывчатые вещества, в общей сумме выплатили полтора миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

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С января по май 2020 года жители нашей области сдали в полицию 13 единиц стрелкового оружия, 2 168 патронов, 2080 килограмм пороха. За добровольную сдачу оружия в полицию предусмотрено денежное вознаграждение.

Например, если гражданин принес боевое ручное стрелковое оружие, ему полагается 4500 рублей, если нарезное оружие – 4500 рублей. - Например, если гражданин принес боевое ручное стрелковое оружие, ему полагается 4500 рублей, за нарезное оружие – столько же.

В ведомстве отметили, что за 13 лет в общей сложности кировчане сдали в органы внутренних дел 1200 единиц стрелкового оружия, 65 тысяч патронов разного калибра и 70 килограммов взрывчатых веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU