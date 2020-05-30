За пять месяцев кировчане добровольно сдали оружие и боеприпасы на 67 тысяч рублей
С января по май 2020 года жители нашей области сдали в полицию 13 единиц стрелкового оружия, 2 168 патронов, 2080 килограмм пороха. За добровольную сдачу оружия в полицию предусмотрено денежное вознаграждение.
Например, если гражданин принес боевое ручное стрелковое оружие, ему полагается 4500 рублей, если нарезное оружие – 4500 рублей. - Например, если гражданин принес боевое ручное стрелковое оружие, ему полагается 4500 рублей, за нарезное оружие – столько же.
В ведомстве отметили, что за 13 лет в общей сложности кировчане сдали в органы внутренних дел 1200 единиц стрелкового оружия, 65 тысяч патронов разного калибра и 70 килограммов взрывчатых веществ.
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ИСТОЧНИК KP.RU