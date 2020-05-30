2020-05-30T13:31:09+03:00
Общество

В Кировской области начались денежные перечисления семьям с детьми от трех до семи лет

Всего было подано 23 тысячи заявлений на выплату
Олег ЛЯЛИН
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5230 рублей получит каждая семья, которая сделала заявление на эту выплату.5230 рублей получит каждая семья, которая сделала заявление на эту выплату.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кировская область стала одним из первых регионов, где стартовали денежные перечислениям в семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте от трех до семи лет. В этом году выплата на один «цветок жизни» составила 5230 рублей и 50 копеек.

Как рассказали в правительстве Кировской области, заявление можно легко оформить дистанционно, на сайте госуслуг. Кстати, больше половины заявок как раз подавались дистанционно.

С 29 мая семьи получили выплаты сразу за пять месяцев. Соответственно, за одного ребенка можно получить 26 тысяч рублей. Если в семье несколько детей, то и перечисление будет в несколько раз больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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