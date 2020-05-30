2020-05-30T12:15:22+03:00
Общество

С первого июня в Кирове отключат горячую воду

Это связано с гидравлическими испытаниями на теплосетях
Олег ЛЯЛИН
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На графике можно посмотреть, на каких улицах и в каких домах не будет горячей воды.На графике можно посмотреть, на каких улицах и в каких домах не будет горячей воды.Фото: Евгения ГУСЕВА
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АО «КТК» сообщает, что с первого июня компания начинает масштабные проверки теплосетей. Работы будут проводиться с помощью специальных опрессовочных машин.

В связи с испытаниями во многих домах Кирова отключат горячую воду. Все адреса, которые будут временно отключены от ресурса «КТК» занесли в специальный график.

С первых дней начала испытаний горячей воды не будет на улицах Ленина, Милицейской, Казанской, Урицкого, Воровского, Некрасова, Пугачева и других. Подробнее можно узнать, перейдя по ссылке

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ИСТОЧНИК KP.RU

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