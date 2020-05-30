С первого июня в Кирове отключат горячую воду

30 Май 2020 2020-05-30T12:15:22+03:00

На графике можно посмотреть, на каких улицах и в каких домах не будет горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Это связано с гидравлическими испытаниями на теплосетях

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АО «КТК» сообщает, что с первого июня компания начинает масштабные проверки теплосетей. Работы будут проводиться с помощью специальных опрессовочных машин.

В связи с испытаниями во многих домах Кирова отключат горячую воду. Все адреса, которые будут временно отключены от ресурса «КТК» занесли в специальный график.

С первых дней начала испытаний горячей воды не будет на улицах Ленина, Милицейской, Казанской, Урицкого, Воровского, Некрасова, Пугачева и других. Подробнее можно узнать, перейдя по ссылке

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ИСТОЧНИК KP.RU