С первого июня в Кирове отключат горячую воду
АО «КТК» сообщает, что с первого июня компания начинает масштабные проверки теплосетей. Работы будут проводиться с помощью специальных опрессовочных машин.
В связи с испытаниями во многих домах Кирова отключат горячую воду. Все адреса, которые будут временно отключены от ресурса «КТК» занесли в специальный график.
С первых дней начала испытаний горячей воды не будет на улицах Ленина, Милицейской, Казанской, Урицкого, Воровского, Некрасова, Пугачева и других. Подробнее можно узнать, перейдя по ссылке
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ИСТОЧНИК KP.RU