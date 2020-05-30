Погода в Кировской области в выходные: совсем не майский холод

30 Май 2020 2020-05-30T11:18:08+03:00

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Пятый месяц в году завершается не самой приятной погодой. Это связано с малоподвижным фронтом, который разделит арктический воздух с тропическим. Первый пройдет над Северо-Восточной частью России, задевая и Север, и центр нашей области, второй – над Югом России.

По данным метеорологов, в субботу, 30 мая, с 9.00 до 15.00 предвещается мелкий дождь, примерно два мм воды за шесть часов. Зато к вечеру синоптики обещают уже сильный ливневый дождь. В этот день температура воздуха в 15.00 может достигнуть +16 градусов, правда по ощущениям будет намного холоднее.

В воскресенье, 31 мая, с самого утра погода не будет благосклонной ни для кого. Температура воздуха даже днем не превысит +10 градусов, а ощущаться она будет и вовсе на три-четыре градуса ниже. Крупный ливневый дождь метеорологи предвещают утром: с трех до девяти часов. Он прольется с интенсивностью в 8 мм за шесть часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU