2020-05-30T11:18:08+03:00
Общество

Погода в Кировской области в выходные: совсем не майский холод

В последние дни месяца в регионе пройдут дожди
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
В последние дни мая на улице будет холодно и дождливо.В последние дни мая на улице будет холодно и дождливо.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Пятый месяц в году завершается не самой приятной погодой. Это связано с малоподвижным фронтом, который разделит арктический воздух с тропическим. Первый пройдет над Северо-Восточной частью России, задевая и Север, и центр нашей области, второй – над Югом России.

По данным метеорологов, в субботу, 30 мая, с 9.00 до 15.00 предвещается мелкий дождь, примерно два мм воды за шесть часов. Зато к вечеру синоптики обещают уже сильный ливневый дождь. В этот день температура воздуха в 15.00 может достигнуть +16 градусов, правда по ощущениям будет намного холоднее.

В воскресенье, 31 мая, с самого утра погода не будет благосклонной ни для кого. Температура воздуха даже днем не превысит +10 градусов, а ощущаться она будет и вовсе на три-четыре градуса ниже. Крупный ливневый дождь метеорологи предвещают утром: с трех до девяти часов. Он прольется с интенсивностью в 8 мм за шесть часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Кировской области в выходные: совсем не майский холод
Коронавирус в Кировской области: 49 новых случаев заражения
Кировская прокуратура организовала проверку из-за вспышки коронавируса в детсаду
Город благоухает: кировская прокуратура требует внеплановой проверки БХЗ и «Диона» из-за жалоб жителей
Около 80 старшеклассников из регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во втором этапе Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети»
В выходные в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей
В Кирове в ночном ДТП пострадали три человека
Семеро маленьких кировчан заразились коронавирусом в детском саду
Кирово-чепецкий филиал компании «УРАЛХИМ» выпустил экологический отчет
В 23 вятских поселениях впервые появилась мобильная связь
С 1 июня подорожает проезд на маршруте Киров-Слободской
Коронавирус в Кирове: еще двое человек скончались от болезни
«Достроим вместе»: в Кировской области заработал сервис для обманутых дольщиков
В Кирово-Чепецке незаконно работал рентген-кабинет
Великорецкий крестный ход-2020 не состоится
В Кировской области снизят ставки по УНС
Коронавирус в Кировской области: три крупных очага заражения
В первом квартале 2020 года жители Кировской области на оплату товаров и услуг потратили 72,1 млрд рублей
В Кировской области активизировались клещи: от укусов пострадали 4589 человек