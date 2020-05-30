2020-05-30T10:28:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: 49 новых случаев заражения

28 человек выписаны из больниц
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 978 человек.Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 978 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

По состоянию на 30 мая, в инфекционные госпитали с COVID-19 поступили еще 49 человек. Минздрав Кировской области связывает рост заболеваемости коронавирусом с обследованием контактных лиц и поступлением результатов тестов в очаги заражения. Например, на одном из предприятий в Малмыжском районе тест-система показала положительный результат сразу у 91 человека.

Сейчас все очаги локализированы, их мониторит Роспотребнадзор. За всеми зараженными, включая бессимптомных, установлено медицинское наблюдение.

За сутки от коронавируса скончались двое человек: 35-летняя жительница Кирова и 89-летняя пенсионерка из Сответского района. 20 человек - в тяжелом состоянии, пятеро из низ подключены к аппарату ИВЛ.

Из инфекционных клиник были выписаны 28 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 978 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Кировской области в выходные: совсем не майский холод
Коронавирус в Кировской области: 49 новых случаев заражения
Кировская прокуратура организовала проверку из-за вспышки коронавируса в детсаду
Город благоухает: кировская прокуратура требует внеплановой проверки БХЗ и «Диона» из-за жалоб жителей
Около 80 старшеклассников из регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во втором этапе Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети»
В выходные в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей
В Кирове в ночном ДТП пострадали три человека
Семеро маленьких кировчан заразились коронавирусом в детском саду
Кирово-чепецкий филиал компании «УРАЛХИМ» выпустил экологический отчет
В 23 вятских поселениях впервые появилась мобильная связь
С 1 июня подорожает проезд на маршруте Киров-Слободской
Коронавирус в Кирове: еще двое человек скончались от болезни
«Достроим вместе»: в Кировской области заработал сервис для обманутых дольщиков
В Кирово-Чепецке незаконно работал рентген-кабинет
Великорецкий крестный ход-2020 не состоится
В Кировской области снизят ставки по УНС
Коронавирус в Кировской области: три крупных очага заражения
В первом квартале 2020 года жители Кировской области на оплату товаров и услуг потратили 72,1 млрд рублей
В Кировской области активизировались клещи: от укусов пострадали 4589 человек