Коронавирус в Кировской области: 49 новых случаев заражения
По состоянию на 30 мая, в инфекционные госпитали с COVID-19 поступили еще 49 человек. Минздрав Кировской области связывает рост заболеваемости коронавирусом с обследованием контактных лиц и поступлением результатов тестов в очаги заражения. Например, на одном из предприятий в Малмыжском районе тест-система показала положительный результат сразу у 91 человека.
Сейчас все очаги локализированы, их мониторит Роспотребнадзор. За всеми зараженными, включая бессимптомных, установлено медицинское наблюдение.
За сутки от коронавируса скончались двое человек: 35-летняя жительница Кирова и 89-летняя пенсионерка из Сответского района. 20 человек - в тяжелом состоянии, пятеро из низ подключены к аппарату ИВЛ.
Из инфекционных клиник были выписаны 28 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 978 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU