2020-05-29T16:17:44+03:00
Общество

Город благоухает: кировская прокуратура требует внеплановой проверки БХЗ и «Диона» из-за жалоб жителей

Очистные сооружения предприятия остановили работу по решению суда, однако недавно запах появился вновь
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Жалобы кировчан на неприятный запах возобновилисьЖалобы кировчан на неприятный запах возобновилисьФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Прокуратура Кировской области вновь занялась жалобами на БХЗ и ООО «Дион». А точнее, на печально известные запахи из-за их работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, по решению Октябрьского суда города Кирова, работу очистных сооружений «Диона» приостановили. При предыдущей проверке прокуратура нашла нарушения правил выброса загрязняющих веществ в атмосферу и охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Благоухало, короче говоря, на весь город - кировчане регулярно бунтуют по этому поводу. Тогда-то лавочку частично прикрыли.

Однако недавно запахи появились вновь, что незамедлительно нашло отклик в соцсетях и жалобах во всевозможные ведомства. Значит, не так уж и соблюдают решение суда наши ароматные предприятия. Либо же попросту сливают опасные стоки… куда? Вопрос иной.

Сейчас прокуратура Кировской области требует у Росприроднадзора провести внеплановую проверку на предприятии в связи с этими жалобами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Город благоухает: кировская прокуратура требует внеплановой проверки БХЗ и «Диона» из-за жалоб жителей
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