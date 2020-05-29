2020-05-29T14:57:56+03:00
Общество

В выходные в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей

Инспекторы будут дежурить в Ленинском районе города
Виктор Карпов
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«Сплошные проверки» пройдут 30 мая в Ленинском районе.«Сплошные проверки» пройдут 30 мая в Ленинском районе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В субботу, 30 мая, в Кирове водителей проверят на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 30 мая в Ленинском районе. Инспекторы ГИБДД будут дежурить на заранее выбранных участках дорог. Под особым контролем пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Также в рейды выйдут активисты из «Ночного патруля».

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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