В Кирове в ночном ДТП пострадали три человека

29 Май 2020 2020-05-29T14:51:12+03:00

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За прошедшие сутки в Кирове произошло две аварии, в которых четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В четверг, 28 мая, ночью в центре Кирова произошла авария. По предварительным данным, на перекрестке столкнулись Volkswagen Touareg и LADA Granta. В результате ДТП пострадали три человека: 48-летний водитель и 60-летняя пассажирка отечественной легковушки и 25-летний пассажир иномарки. Все они получили травмы различной степени тяжести. Сейчас сотрудники Госавтоинспеции проводят проверку.

Еще одна авария произошла в 22.30 на улице Воровского. 34-летняя девушка-водитель автомобиля Chevrolet Aveo при повороте налево врезалась во встречный мотоцикл Honda. В результате аварии 34-летний мотоциклист получил травмы. Но, к счастью, помощь врачей ему не понадобилась.

В результате аварии 34-летний мотоциклист получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU